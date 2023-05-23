Долженко Дмитрий Кирилллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1909
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1937
Рождение ребёнка
20.04.1940
Сын: Долженко Виктор
Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1943
Дочь: Царёва Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1946
Рождение ребёнка
06.02.1949
Смерть
1994