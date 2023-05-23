Долженко Дмитрий Кирилллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженко Дмитрий Кирилллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1909

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1940 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1940

Сын: Долженко Виктор

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1943

Дочь: Царёва Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коростелёва Анна Ивановна

Смерть
1994
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