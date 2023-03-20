Тимофеев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1920

Отец: Тимофеев Иван Ефимович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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