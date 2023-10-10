Буцкая (Перетятько) Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцкая (Перетятько) Виктория Александровна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

05.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980

Отец: Перетятько Александр Алексеевич

Мать: Перетятько Татьяна Борисовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Образование
01.09.1988
Бракосочетание
14.09.2002

Муж: Буцкий Олег Игоревич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.09.2004

Сын: Буцкий Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Буцкий Олег Игоревич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буцкий Олег Игоревич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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