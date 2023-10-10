Буцкая (Перетятько) Виктория Александровна
Место рождения
Дата рождения05.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1980
Образование
01.09.1988
Бракосочетание
14.09.2002
Муж: Буцкий Олег Игоревич
Рождение ребёнка
25.09.2004
Отец ребёнка: Буцкий Олег Игоревич
Рождение ребёнка
18.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буцкий Олег Игоревич