Наталья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильев
Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Александра Васильева
Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно