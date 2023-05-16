Наталья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильев

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Федор Васильев

Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Александра Васильева

Отец ребёнка: Антонов Алексей Васильев

Смерть
Неизвестно
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