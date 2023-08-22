Чепец (Сандрыгайло) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сандрыгайло Василий
Рождение ребёнка
18.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чепец Валентин Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чепец Валентин Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия