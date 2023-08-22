Чепец (Сандрыгайло) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепец (Сандрыгайло) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сандрыгайло Василий

Мать: Сандрыгайло Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чепец Валентин Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чепец Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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