Серковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серковъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1897

Сын: Серковъ Леонтий

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1898

Дочь: Серкова Анна

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1901

Сын: Серковъ Дорофей

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1903

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1905

Сын: Серковъ Евстафий

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1907

Сын: Серковъ Яковъ

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1909

Сын: Серковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1911

Дочь: Серкова Татьяна

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1914

Сын: Серковъ Петръ

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Серкова Ефимья

Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Ефимья Титова

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