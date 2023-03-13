Серковъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1897
Сын: Серковъ Леонтий
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
20.06.1898
Дочь: Серкова Анна
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
27.08.1901
Сын: Серковъ Дорофей
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
13.06.1903
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
11.04.1905
Сын: Серковъ Евстафий
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
17.04.1907
Сын: Серковъ Яковъ
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
02.05.1909
Сын: Серковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
07.01.1911
Дочь: Серкова Татьяна
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
14.07.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
06.09.1914
Сын: Серковъ Петръ
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Рождение ребёнка
17.02.1916
Дочь: Серкова Ефимья
Мать ребёнка: Серкова Ефимья Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Ефимья Титова