Хренников Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хренников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Хренникова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Хренникова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хренникова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно