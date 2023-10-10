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Хренников Николай Алексеевич

Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Хренников Алексей Васильевич

Мать: Хренникова Катерина Андреевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хренников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хренникова Анна Петровна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Хренникова Анна Петровна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин.
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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