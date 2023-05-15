Рыжанков Кузьма Левонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжанков Кузьма Левонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Шешкина Улита Кузьминична

Мать ребёнка: Василиса

Большая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рыжанков Марк Кузьмич

Мать ребёнка: Василиса

Большая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжанков Минка Кузьмич

Мать ребёнка: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжанкова Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
Неизвестно
Умер в 43 года. Обстоятельства смерти: в бане от сердечного приступа
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