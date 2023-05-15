Рыжанков Кузьма Левонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Шешкина Улита Кузьминична
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжанкова Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
Неизвестно
Умер в 43 года. Обстоятельства смерти: в бане от сердечного приступа