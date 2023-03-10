Несветаева Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаева Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Несветаев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Несветаев Кирило Алексеевич

Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Несветаев Луппа Алексеевич

Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Несветаев Селеникт_? Алексеевич

Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несветаев Алексей Афонасьевич

Смерть
1782
Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
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