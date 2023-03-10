Несветаева Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Несветаев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Несветаев Кирило Алексеевич
Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Несветаев Луппа Алексеевич
Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774
Сын: Несветаев Селеникт_? Алексеевич
Отец ребёнка: Несветаев Алексей Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782