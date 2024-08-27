Майданов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения26.12.1907
Дата смерти24.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.08.1954
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.05.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан