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Майданов Василий Федорович

Место рождения

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

26.12.1907

Дата смерти

24.05.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.08.1954

Жена: скрыто настройками приватности

Кремяное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
24.05.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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