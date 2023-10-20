Афаневич (Зыкова) Мария Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Афаневич Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Афаневич Василий Павлович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Афаневич Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Афаневич Василий Павлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Афаневич Василий Васильевич
Отец ребёнка: Афаневич Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991