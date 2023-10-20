Афаневич (Зыкова) Мария Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афаневич (Зыкова) Мария Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Афаневич Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Афаневич Василий Павлович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Афаневич Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Афаневич Василий Павлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Афаневич Василий Васильевич

Отец ребёнка: Афаневич Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афаневич Василий Павлович

Смерть
1991
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