Кропотухина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Осипова Александра Мироновна
Отец ребёнка: Кропотухин Мирон
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слепокурова Екатерина
Отец ребёнка: Кропотухин Мирон
Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропотухин Андрей
Отец ребёнка: Кропотухин Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Полина
Отец ребёнка: Кропотухин Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (Нюся)
Отец ребёнка: Кропотухин Мирон
Смерть
Неизвестно