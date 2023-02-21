Кропотухина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотухина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Осипова Александра Мироновна

Отец ребёнка: Кропотухин Мирон

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепокурова Екатерина

Отец ребёнка: Кропотухин Мирон

Россия, село Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропотухин Андрей

Отец ребёнка: Кропотухин Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Полина

Отец ребёнка: Кропотухин Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия (Нюся)

Отец ребёнка: Кропотухин Мирон

Смерть
Неизвестно
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