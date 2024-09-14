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Праскева Андреевна

Место рождения

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Андрей Кузьмич

Мать: (Егоровна) Агриппина

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1804

Муж: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Астрабуцина) Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Астрабуцина) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Астрабуцина) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Астрабуцина) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Астрабуцин Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Астрабуцин Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич

Ременино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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