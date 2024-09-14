Праскева Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Андрей Кузьмич
Мать: (Егоровна) Агриппина
Бракосочетание
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Астрабуцина) Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Астрабуцина) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Астрабуцина) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Астрабуцина) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Астрабуцин Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Астрабуцин Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Астрабуцин Афанасий Григорьевич