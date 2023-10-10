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Бахчисарай Дмитрий Борисович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1798

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бахчисарай Борис / Параскев / Антонович

Мать: Бахчисарай Стриона

ГАЗО , Ф - 12-2-37, ревиз.сказка 1811г.,зап-105
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бахчисарай Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Бахчисарай Евдокия

ГАЗО , Ф - 12-2-96, рев.сказки 1835г зап.№ 218
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бахчисарай Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: Бахчисарай Евдокия

ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Смерть
1846
ГАДО . Ф - 131-1-256, ревиз.сказка 1850г.,зап.-213
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