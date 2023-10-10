Бахчисарай Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
ГАЗО , Ф - 12-2-37, ревиз.сказка 1811г.,зап-105
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бахчисарай Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Бахчисарай Евдокия
ГАЗО , Ф - 12-2-96, рев.сказки 1835г зап.№ 218
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бахчисарай Савва Дмитриевич
Мать ребёнка: Бахчисарай Евдокия
ГАДО . Ф - 131-1-256,ревиз.сказка 1850г.,зап-213
Смерть
1846
ГАДО . Ф - 131-1-256, ревиз.сказка 1850г.,зап.-213