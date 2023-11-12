Морозов Николай Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Николай Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

22.02.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Морозов Петр Евтихиев

Мать: не указана

Калужская губерния, Мосальский уезд
Бракосочетание
27.01.1875 ст.

Жена: Садикова Александра Николаева

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Добронравина Мария Николаева

Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1880 ст.

Дочь: Малинина Александра Николаева

Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1884 ст.

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Сергей Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Николаев

Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева

Рогачево, Дмитровский, Московская область
Смерть
22.02.1899 ст.
Рогачево, Дмитровский, Московская область
от воспаления почек
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