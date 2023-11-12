Морозов Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 ст.
Дата смерти22.02.1899 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Морозов Петр Евтихиев
Мать: не указана
Калужская губерния, Мосальский уезд
Бракосочетание
27.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Добронравина Мария Николаева
Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева
Рождение ребёнка
17.03.1880 ст.
Дочь: Малинина Александра Николаева
Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева
Рождение ребёнка
21.05.1882 ст.
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева
Рождение ребёнка
25.05.1884 ст.
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садикова Александра Николаева
Смерть
22.02.1899 ст.
от воспаления почек