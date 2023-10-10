(Алимова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алимова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Алимов Иван

Мать: Алимова Анфиса Ильинична

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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