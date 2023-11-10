Марина Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1982
Дочь: Гордеева Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Гордеев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Юрий Александрович