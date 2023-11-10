Марина Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1982

Дочь: Гордеева Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Гордеев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Юрий Александрович

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