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Виноградов Станислав Константинович
Виноградов Станислав Константинович
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
16.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Виноградов Константин Андреевич
1986 г.р.
Мать
Виноградова (Тимургазина) Альмира Рамилевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2010
Отец:
Виноградов Константин Андреевич
Мать:
Виноградова Альмира Рамилевна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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