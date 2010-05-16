Виноградов Станислав Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Станислав Константинович

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.2010

Отец: Виноградов Константин Андреевич

Мать: Виноградова Альмира Рамилевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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