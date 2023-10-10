Макмак Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Макмак Василий Федорович
Мать: Макмак Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодора Константиновна
Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Макмак Харитон Константинович
Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Макмак Василий Константинович
Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Макмак Иван Константинович
Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899