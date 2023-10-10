Макмак Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакмак Константин Васильевич

Макмак Константин Васильевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1829

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Макмак Василий Федорович

Мать: Макмак Мария Авраамовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодора Константиновна

Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Макмак Харитон Константинович

Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Макмак Василий Константинович

Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Макмак Иван Константинович

Мать ребёнка: Макмак Христина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Христина Федоровна

Смерть
1899
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close