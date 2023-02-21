Матвиенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1987

Сын: Матвиенко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Матвиенко Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
09.04.1989

Дочь: Стомина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Матвиенко Людмила Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиенко Людмила Георгиевна

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