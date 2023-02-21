Матвиенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1987
Сын: Матвиенко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Матвиенко Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
09.04.1989
Дочь: Стомина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Матвиенко Людмила Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно