Шиловский Всеволод Андреевич 17.05.1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиловский Всеволод Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.05.1820

умер 03.10.1873

Супруги
Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна29.01.1837 г.р.
Дети
Шиловский Александр Всеволодович30.08.1855 г.р.
Шиловский Константин ВсеволодовичОколо 1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1854

Жена: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1855

Сын: Шиловский Александр Всеволодович

Мать ребёнка: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Шиловский Константин Всеволодович

Мать ребёнка: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна

Смерть
03.10.1873

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