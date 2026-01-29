Шиловский Всеволод Андреевич
мужской, родился 17.05.1820
умер 03.10.1873
Супруги
Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна29.01.1837 г.р.
Дети
Шиловский Александр Всеволодович30.08.1855 г.р.
Шиловский Константин ВсеволодовичОколо 1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1854
Рождение ребёнка
30.08.1855
Сын: Шиловский Александр Всеволодович
Мать ребёнка: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Шиловский Константин Всеволодович
Мать ребёнка: Манвелова (Голицына) Татьяна Павловна
Смерть
03.10.1873