Кривенцов Евстрат (Ефтифей) Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцов Евстрат (Ефтифей) Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Кривенцов Исай Миронов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кривенцов Петр Ефтифьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кривенцов Николай Ефтифьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кривенцова Прасковья Ефтифьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Кривенцова Аксинья Ефтифьева

Мать ребёнка: не указана

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