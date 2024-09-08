Кривенцов Евстрат (Ефтифей) Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Кривенцов Исай Миронов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кривенцов Николай Ефтифьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кривенцова Прасковья Ефтифьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Кривенцова Аксинья Ефтифьева
Мать ребёнка: не указана