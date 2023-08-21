Сергиенко Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Юлия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1960

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1960

Отец: Сергиенко Андрей Никифорович

Мать: не указана

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