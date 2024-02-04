Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Михайлов

Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.

Сын: Дроздов Никифор Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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