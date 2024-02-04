Ирина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.
Отец ребёнка: Семен Михайлов
Смерть
Неизвестно