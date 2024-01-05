Лукьянова Мария Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Фридрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Нелли Алексеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Алексей
Смерть
2000