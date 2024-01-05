Лукьянова Мария Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Мария Фридриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Фридрих

Мать: Лисицына Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Нелли Алексеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Алексей

Смерть
2000
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