Лихолет Татьяна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихолет Татьяна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елистратова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Елистратов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Елистратов Михаил Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Последнее время работала на Южном железнодорожном вокзале кассиром в кассах дальнего следования
Смерть
Неизвестно
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