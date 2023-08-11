Лихолет Татьяна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елистратова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Елистратов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елистратов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Елистратов Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Последнее время работала на Южном железнодорожном вокзале кассиром в кассах дальнего следования
Смерть
Неизвестно