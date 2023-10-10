Савинов Пётр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Пётр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1896

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1938

Сын: Савинов Александр Петрович

Мать ребёнка: Мостовая Полина Григорьевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мостовая Полина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
врач
Смерть
1949
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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