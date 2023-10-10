Савинов Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1938
Сын: Савинов Александр Петрович
Мать ребёнка: Мостовая Полина Григорьевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно