Самодурова Афимья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Афимья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Фёдоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Самодуров Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Самодуров Фёдор Фёдоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
27
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодуров Фёдор Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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