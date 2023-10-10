Воронин Роман Кириллович
Место рождения
Дата рождения11.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.2011
Дочь: Воронина Герда Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.2013
Дочь: Воронина Ирма Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности