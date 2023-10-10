Воронин Роман Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Роман Кириллович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

11.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.12.2011

Дочь: Воронина Герда Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.07.2013

Дочь: Воронина Ирма Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Марк Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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