Киприна (Карпова) Арина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти10.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Карпов Максим Петрович
Мать: Карпова Александра
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Медведева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1908
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
14.09.1912
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
с. Беловск Большебащелакского района Алтайского края РФ
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Киприн Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Вахрушева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Фефелова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
10.02.1960