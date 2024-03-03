Киприна (Карпова) Арина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприна (Карпова) Арина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

10.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Карпов Максим Петрович

Мать: Карпова Александра

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Медведева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Киприн Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
14.09.1912

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

с. Беловск Большебащелакского района Алтайского края РФ
Рождение ребёнка
1914

Сын: Киприн Иван Васильевич

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Киприн Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Вахрушева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Фефелова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Киприн Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприн Василий Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
10.02.1960
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