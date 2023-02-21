Ледян (Володько) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледян (Володько) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Володько Иван

Мать: Володько Анастасия Севостьяновна

Рождение ребёнка
14.12.1959

Дочь: Куничева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ледян Иван Семёнович

Горбацевичи, Бобруйский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синица Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ледян Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярош Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ледян Иван Семёнович

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