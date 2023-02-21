Ледян (Володько) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Володько Иван
Рождение ребёнка
14.12.1959
Дочь: Куничева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ледян Иван Семёнович
Горбацевичи, Бобруйский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синица Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ледян Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярош Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ледян Иван Семёнович