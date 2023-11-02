Юсупова Напизат Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Напизат Магомедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллабекова Ясмина Магомедзапировна

Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллабекова Хадижа Магомедзапировна

Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллабекова Айшат Магомедзапировна

Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллабеков Мирза Магомедзапирович

Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич

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