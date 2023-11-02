Юсупова Напизат Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллабекова Ясмина Магомедзапировна
Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллабекова Хадижа Магомедзапировна
Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллабекова Айшат Магомедзапировна
Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллабеков Мирза Магомедзапирович
Отец ребёнка: Абдуллабеков Магомедзапир Мирзаевич
Бракосочетание
Неизвестно