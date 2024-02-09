Григорович Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорович Пётр
Отец ребёнка: Григорович Леон Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Курто (Григорович) Ксения
Отец ребёнка: Григорович Леон Иванович
Смерть
Неизвестно