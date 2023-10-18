Смирнова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1828

Дочь: Смирнова Евдокия Агафоновна

Отец ребёнка: Смирнов Марк Агафонович

Рождение ребёнка
28.11.1829

Дочь: Смирнова Варвара Агафоновна

Отец ребёнка: Смирнов Марк Агафонович

Рождение ребёнка
09.11.1830

Дочь: Смирнова Стефанида Агафоновна

Отец ребёнка: Смирнов Марк Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Марк Агафонович

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