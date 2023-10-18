Смирнова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1828
Дочь: Смирнова Евдокия Агафоновна
Отец ребёнка: Смирнов Марк Агафонович
Рождение ребёнка
28.11.1829
Дочь: Смирнова Варвара Агафоновна
Отец ребёнка: Смирнов Марк Агафонович
Рождение ребёнка
09.11.1830
Дочь: Смирнова Стефанида Агафоновна
Отец ребёнка: Смирнов Марк Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно