Ющенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1828

Дата смерти

10.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1828

Отец: Ющенко Франциск

Мать: Ющенко Юлиана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ющенко Адам Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1866

Сын: Ющенко Станислав Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Ян Александрович

Мать ребёнка: Ющенко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулька Регина

Смерть
10.03.1893
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