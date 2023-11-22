Ющенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1828
Дата смерти10.03.1893
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1828
Отец: Ющенко Франциск
Мать: Ющенко Юлиана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ющенко Адам Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1866
Сын: Ющенко Станислав Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ющенко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулька Регина
Смерть
10.03.1893