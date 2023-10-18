Заботин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1916
Дата смерти01.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Заботина Палаг. (Палага? Пелагея?) (Палага? Пелагея?) Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Заботина Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1963