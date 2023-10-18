Заботин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаботин Алексей Дмитриевич

Заботин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1916

Дата смерти

01.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1916

Отец: Заботин Дмитрий Тимофеевич

Мать: Заботина Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Заботин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Заботина Палаг. (Палага? Пелагея?) (Палага? Пелагея?) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Заботина Палаг. (Палага? Пелагея?) (Палага? Пелагея?) Александровна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заботина Палаг. (Палага? Пелагея?) (Палага? Пелагея?) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Заботина Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заботина Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.07.1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close