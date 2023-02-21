Васильева Лариса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Лариса Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мансуров Константин

Мать: Райно Татьяна Алексеевна

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