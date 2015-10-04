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Горбунова Кира Анатольевна
Горбунова Кира Анатольевна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
04.10.2015
Пол
Женский
Отец
Горбунов Анатолий Николаевич
1971 г.р.
Мать
Старшова (Ломова) Татьяна Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2015
Отец:
Горбунов Анатолий Николаевич
Мать:
Старшова Татьяна Викторовна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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