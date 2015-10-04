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Горбунова Кира Анатольевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

04.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2015

Отец: Горбунов Анатолий Николаевич

Мать: Старшова Татьяна Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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