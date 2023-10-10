Солдатова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смерти1932
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Сычов Алексей Степанович
Мать: Сычова Татьяна Петровна
Бракосочетание
24.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1918 ст.
Сын: Солдатов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Солдатов Алексей
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровякова Надежда
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермохина Нина
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Николай
Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич
Смерть
1932