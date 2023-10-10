Солдатова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова Евдокия Алексеевна

Солдатова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Сычов Алексей Степанович

Мать: Сычова Татьяна Петровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.10.1899 ст.

Муж: Солдатов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1918 ст.

Сын: Солдатов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Солдатов Алексей

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровякова Надежда

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермохина Нина

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Николай

Отец ребёнка: Солдатов Степан Алексеевич

Смерть
1932
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close