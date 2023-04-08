Архипова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Архипова Никита Трифанавич

Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Архипов Иван Трифанавич

Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Архипова Марфа Трифановна

Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Архипова Перфирий Трифанович

Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Архипов Марко Трифанович

Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Архипова Марья Трифановна

Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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