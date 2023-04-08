Архипова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Архипова Никита Трифанавич
Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Архипова Марфа Трифановна
Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Архипова Перфирий Трифанович
Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Архипова Марья Трифановна
Отец ребёнка: Архипов Трифан Гаврилович
Смерть
Неизвестно