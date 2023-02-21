Плюхина Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1987
Отец: Плюхин Андрей
Мать: Осокина Елена
Рождение ребёнка
28.04.2006
Дочь: Пронина Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Пронин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
21.08.2015
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
10.11.2020
Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно