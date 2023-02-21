Плюхина Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Юлия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1987

Отец: Плюхин Андрей

Мать: Осокина Елена

Рождение ребёнка
28.04.2006

Дочь: Пронина Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Пронин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
21.08.2015

Сын: Цыганов Макар Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
10.11.2020

Сын: Цыганов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыганов Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Сергей Анатольевич

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