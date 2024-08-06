Лобанов Сергей Семёнович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанов Сергей Семёнович

Место рождения

Листвянное, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобанов Семён Антонович

Мать: не указана

Листвянное, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольховикова (Лобанова) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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