Лобанов Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Семён Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольховикова (Лобанова) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Лобанова (Морозова) Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно