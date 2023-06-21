(Leomar) Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Leomar) Liso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Leomar Mart

Мать: Leomar Leno

Смерть
Неизвестно
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