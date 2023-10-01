Безносова Рамзия Ахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1946
Отец: Ишмуратов Ахат Мухаметович
Мать: Мукарама
Рождение ребёнка
26.09.1972
Дочь: Вакаренцева Одьга Владимировна
Отец ребёнка: Безносов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безносов Владимир Григорьевич