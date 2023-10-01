Безносова Рамзия Ахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносова Рамзия Ахатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1946

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1946

Отец: Ишмуратов Ахат Мухаметович

Мать: Мукарама

Рождение ребёнка
26.09.1972

Дочь: Вакаренцева Одьга Владимировна

Отец ребёнка: Безносов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Владимир Григорьевич

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