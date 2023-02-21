Мымрикова Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мымрикова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Яркина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымриков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мымрикова Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымриков Серафим Григорьевич

Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мымриков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)

Смерть
Неизвестно
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