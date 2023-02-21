Мымрикова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Яркина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мымриков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мымрикова Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мымриков Серафим Григорьевич
Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мымриков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Мымриков Григорий Герасимович (Андреевич)
Смерть
Неизвестно