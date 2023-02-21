Инякина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Инякин Василий Павлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Инякин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Инякин Василий Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Инякин Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно