Инякина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Инякин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Инякин Василий Павлович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Инякин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Инякин Василий Павлович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Инякин Василий Павлович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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