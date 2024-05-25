Кудяков Ринат Джиганович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1937
Дата смерти08.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.1982