Кудяков Ринат Джиганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудяков Ринат Джиганович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1937

Дата смерти

08.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.1982

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