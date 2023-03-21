Аджабян Камо Гургенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1989
Дочь: Аджабян Регина Камоевна
Мать ребёнка: Веркина Элионора Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1995
Дочь: Аджабян Карина Камоевна
Мать ребёнка: Веркина Элионора Петровна
Бракосочетание
Неизвестно