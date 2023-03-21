Аджабян Камо Гургенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджабян Камо Гургенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1989

Дочь: Аджабян Регина Камоевна

Мать ребёнка: Веркина Элионора Петровна

Рождение ребёнка
12.11.1995

Дочь: Аджабян Карина Камоевна

Мать ребёнка: Веркина Элионора Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веркина Элионора Петровна

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