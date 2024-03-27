Гумеров Мухаметриза
Место рожденияд.Аксу Буинского района Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гумеров Сабир
Мать: Гумерова Махира
д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гумерова Хафизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гумерова Хафизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гумерова Хафизя
Смерть
Неизвестно