Гумеров Мухаметриза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумеров Мухаметриза

Место рождения

д.Аксу Буинского района Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1866 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гумеров Сабир

Мать: Гумерова Махира

д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Хафизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Хафизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумерова Хафизя

Смерть
Неизвестно
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