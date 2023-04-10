Трубицына Хрестинея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно