Трубицына Хрестинея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына Хрестинея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Трубицын Никита Федоров

Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Трубицын Трафим Федоров

Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Трубицын Федор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
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